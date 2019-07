Maltempo: Toscana, Soup proroga codice giallo

(ANSA) - FIRENZE, 28 LUG - La Sala operativa della protezione civile ha prorogato il codice giallo fino alle ore 20 di oggi, domenica 28 luglio. Nel pomeriggio, ancora possibilità di rovesci e temporali a carattere sparso su tutta la regione. I fenomeni, localmente forti, più probabili nelle zone interne, si esauriranno in serata.

Domani, lunedì, pressione in graduale aumento, residua instabilità pomeridiana, possibilità di isolati temporali pomeridiani nelle zone interne, in particolare sui rilievi.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione 'Allerta meteo' del sito della Regione Toscana.(ANSA).