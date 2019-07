Maltempo: ritardi fino a un'ora per treni Av per Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 27 LUG - Il maltempo che ha colpito l'Aretino ha avuto ripercussioni anche sui treni Alta Velocità diretti a Firenze, con ritardi fino a 60 minuti causa danni ai sistemi automatici di circolazione: i convogli hanno potuto sempre viaggiare ma con rallentamenti. Tutto ha avuto inizio intorno alle 15.40 e tre ore dopo, come spiegato da Fs, la situazione è tornata alla normalità. Da segnalare anche un blocco del traffico alla stazione di Arezzo per una ventina di minuti, dalle 17 alle 17.20, sempre a causa del maltempo: in questo caso cancellato un treno regionale, ritardi fino a 40 minuti per altri tre convogli regionali.

Le forti piogge registrate nel Fiorentino, spiega ancora Fs, hanno causato problemi anche al transito ferroviario regionale sulla Pisa-Empoli, in direzione di Empoli, a partire dalle 15.

Dalle 18 la situazione è tornata alla normalità: registrati ritardi fino a 40 minuti. (ANSA).