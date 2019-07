In libro 100 anni Bagno Silvio a Forte

(ANSA) - FORTE DEI MARMI (LUCCA), 26 LUG - Un libro per raccontare 100 anni di storia del Bagno Silvio, stabilimento balneare al Forte dei Marmi (Lucca), gestito dalla stessa famiglia che lo creò, e che tra i suoi ospiti ha annoverato anche Ugo Tognazzi e Tony Renis. E' 'Dalle dune alla tenda', scritto da Umberto Cecchi (Gruppo editoriale, 160 pagine, 28 euro). E' stata la stessa famiglia Dazzi, che da 5 generazioni manda avanti il Bagno Silvio, a voler mettere nero su bianco la storia centenaria, iniziata nel 1919 fra le dune, allora, di Forte dei Marmi. A curare i trenta metri di sabbia che costituiscono il bagno fu Pietro Dazzi, guardiano del cavalier Susini che aveva una villa antistante. Poi la proprietà fu ceduta al figlio di Pietro, Silvio, che con l'aiuto della moglie Concetta, si adoperò per attrezzarla, iniziando la trasformazione che ha reso un arenile con solo un piccolo capanno lo stabilimento odierno con 35 tipiche cabine in legno e 38 tende, ora gestito da Gianluca Frediani, figlio di Vanna Dazzi, e la moglie Laura.