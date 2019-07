Cede intonaco pensilina stazione Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 25 LUG - Un crollo di intonaco si è verificato la notte scorsa alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, a Firenze. Il distacco ha interessato il rivestimento della pensilina esterna. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Di giorno l'area è frequentata da numerose persone che entrano e escono dallo scalo ferroviario. Il personale dei Vvf ha messo in sicurezza la struttura, scongiurando il rischio di ulteriori crolli, e delimitato l'area in via precauzionale.