A Lajatico Bocelli e ospiti incantano

(ANSA) - LAJATICO (PISA), 26 LUG - Mentre cala il tramonto sulle colline di Lajatico (Pisa), sovrastate dall'uomo alato in acciaio alto 14 metri realizzato da Daniele Basso, si accendono per il 14esimo anno consecutivo le luci del Teatro del Silenzio.

E lo fanno al ritmo del suono delle campane che scandiscono l'ingresso di coro, ballerini e figuranti per chiudere con l'arrivo a cavallo del tenore Andrea Bocelli che si esibisce nell'Inno alla Gioia. Stefano Accorsi è la voce narrante dello spettacolo. Opere d'arte contemporanea adornano strade e piazze della cittadina mentre nell'aperta campagna ci pensa il tenore, con l'orchestra e tanti colleghi artisti, ad incantare il pubblico. Undicimila le persone presenti. 'Ali di libertà', il tema di questa edizione, prende spunto dal cinquecentesimo anniversario leonardesco. L'acuta e intensa voce di Bocelli incanta il pubblico. E' magia quando con Mika canta 'Ali di libertà'. Mika si prende la scena poi con 'Tiny Love' che canta a Lajatico in anteprima mondiale ed 'Happy Ending'.