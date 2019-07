Filmava bambine, arrestato 58enne

(ANSA) - POGGIBONSI (SIENA), 25 LUG - Avvicinava bambine in alcuni centri commerciali fiorentini e di altre province limitrofe e poi, con l'aiuto di una telecamera nascosta, le filmava sotto i vestiti. Per questo la polizia di Poggibonsi (Siena) ha arrestato in flagranza un imprenditore di 58 anni, residente in provincia di Firenze, con l'accusa di detenzione e produzione di materiale pedopornografico. A casa gli agenti hanno trovato molto altro materiale.

A dare l'allarme erano stati i dipendenti di un negozio di abbigliamento insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo che, simulando di parlare al cellulare e fingendosi interessato a fare acquisti, si avvicinava alla bambine. Dalle descrizioni l'uomo indossava sempre una borsa da cui spuntava un oggetto che sembrava una telecamera. L'uomo è stato avvistato nei giorni scorsi in un negozio che ha allertato la polizia. Quando lo hanno bloccato aveva una telecamera del tipo "go pro", con una prolunga molto sottile che riproduceva le immagini in tempo reale sul cellulare.