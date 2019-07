Venditti e Mannoia al Follonica Summer

(ANSA) - FOLLONICA (GROSSETO), 24 LUG - Cristiano De André, Fiorella Mannoia, Antonello Venditti e lo show Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni. Sono alcuni dei protagonisti del Follonica Summer Festival, rassegna alla terza edizione in programma dal 3 al 13 agosto a Follonica (Grosseto).

L'obiettivo è superare i risultati dello scorso anno, quando le presenze furono oltre 33mila. Ad aprire il festival lo spettacolo 'Up&Down' che vedrà protagonisti sul Paolo Ruffini e gli attori con sindrome di Down della compagnia Mayor Von Frinzius. Cristiano De Andrè si esibirà il 5 agosto, il giorno successivo sarà la volta di Fiorella Mannoia e il 9 agosto di Antonello Venditti. In cartellone anche Myss Keta & Ivreatronic, Le Vivrazioni, Carl Brave introdotto da La Municipal, e i rapper Tedua, Rkomi e Ernia. A chiudere la rassegna il trio Panariello, Conti e Pieraccioni.