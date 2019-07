In bici su A11 in contromano, multato

(ANSA) - PRATO, 24 LUG - In bici in autostrada durante la notte, senza luci e in contromano: la notte scorsa la polizia stradale ha fermato sull'A11 un 63enne marocchino che era stato visto viaggiare su una mountain bike tra i caselli di Prato Est e Prato Ovest. La polizia ha anche allertato Società Autostrade per l'Italia che, in quella zona, aveva personale impegnato in lavori di manutenzione lungo la carreggiata. L'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine è stato multato e la bicicletta posta sotto fermo amministrativo.