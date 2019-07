Elba, grave bimba ferita da pietra

(ANSA) - FIRENZE, 24 LUG - E' "stabile", ma in "prognosi riservata" e sotto osservazione, all'ospedale Meyer di Firenze la bambina tedesca di 6 anni rimasta ferita stamani al volto e a una spalla da una pietra che si è staccata da un costone di roccia nella zona del monte Perone mentre camminava su un sentiero che porta al 'Santuario delle farfalle' con il padre e il nonno. Subito soccorsa dal 118 per lei vista la situazione è stato deciso il trasferimento con il Pegaso all'ospedale pediatrico di Firenze. Qui i sanitari hanno deciso per lei il ricovero nel reparto di rianimazione.