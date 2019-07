Ritrovate ossa umane in bosco Fivizzano

(ANSA) - FIVIZZANO (MASSA CARRARA), 23 LUG - Ossa umane appartenenti probabilmente a due persone sono state rinvenute nella giornata di ieri in una zona boschiva del comune di Fivizzano (Massa Carrara). E' quanto hanno reso noto stasera i carabinieri spiegando che a trovarle è stato un residente nella zona, mentre era a passeggio con il suo cane, che ha poi allertato il 112. Sul posto, oltre ai militari, anche un medico legale e un'antropologa i quali, esaminati i reperti, hanno, in via empirica, spiegato, così è stato riferito dall'Arma, che si tratta di ossa umane appartenenti ad almeno due differenti persone, probabilmente un uomo ed una donna.

Oltre agli accertamenti tecnici, in corso verifiche per stabilire l'eventuale riconducibilità dei resti umani a persone scomparse, nel corso degli anni, non solo in provincia di Massa Carrara ma anche in quelle limitrofe. I carabinieri specificano comunque che nella provincia di Massa Carrara negli ultimi anni non risultano segnalati crimini con scomparsa delle vittime.