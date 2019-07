Ritirate 26 patenti in week end Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 23 LUG - È di 26 patenti ritirate e 1.524 punti sottratti il bilancio dell'operazione effettuata in Toscana, lo scorso fine settimana, dalla polizia stradale, che ha monitorato il flusso dei veicoli lungo la rete viaria regionale.

Nel dispositivo di controllo sono stati impegnati 299 equipaggi, con una copertura assicurata dall'ottavo reparto volo della polizia di Stato che, dall'alto dell'elicottero, ha movimentato le pattuglie secondo le necessità del momento. I controlli hanno interessato 1.914 persone e 1.694 veicoli, con 828 infrazioni accertate e 21 conducenti positivi all'etilometro. Gli autovelox e i telelaser hanno rilevato 478 veicoli che correvano troppo, mentre a 159 automobilisti è stato contestato sul posto l'eccesso di velocità, mentre in 98 sono stati sorpresi senza cinture di sicurezza. Sanzionati 20 automobilisti che stavano guidando con il cellulare in mano.

Sono stati rilevati inoltre 52 incidenti, mentre gli interventi di soccorso a persone o animali in difficoltà sono stati 282.