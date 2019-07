Prato,fibra ottica 70.000 case nel 2020

(ANSA) - PRATO, 23 LUG - Settantamila case, ovvero tutte le civili abitazioni di Prato, saranno raggiunte dalla fibra ottica "entro la prossima primavera". E' questo il frutto dell'accordo, presentato oggi, tra Comune di Prato, l'azienda multiutility Estracom e Open Fiber, l'azienda di Cassa depositi e Prestiti ed Enel che si occupa di costruire infrastrutture digitali.

"Si tratta di un investimento importante che porterà a interventi volti a riutilizzare le infrastrutture già esistenti - ha detto il sindaco Matteo Biffoni - così da ridurre al minimo l'impatto dei lavori, con l'arrivo della fibra anche in 50 sedi della pubblica amministrazione per rendere più efficaci i servizi pubblici". Roberto Tognaccini, responsabile Network & Operations Area Centro di Open Fiber, ha commentato: "Da sempre Open Fiber predilige, dove possibile, il riutilizzo di infrastrutture esistenti per ridurre al minimo l'impatto sul territorio. Gli accordi di oggi ci consentiranno di completare più rapidamente il nostro piano di cablaggio".