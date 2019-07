Peperoncino Day tenta record collezione

(ANSA) - FIRENZE, 23 LUG - Realizzare il record mondiale per la collezione più grande di peperoncini mai esposta. E' l'obiettivo dell'ottava edizione del 'Peperoncino day', in programma il 3 agosto a Viareggio (Lucca). Ad organizzare la manifestazione, presentata oggi nella sede della Regione Toscana a Firenze, è l'azienda agricola Carmazzi, in collaborazione con la città di Viareggio. Al centro della manifestazione un'esposizione lunga oltre 100 metri, con centinaia di varietà di peperoncini, dalle più conosciute e consumate alle più rare e introvabili. Una giuria di esperti dell'Università di Pisa, membri dell'Accademia italiana del peperoncino e della Wca (World chilli alliance) verificherà l'effettivo raggiungimento del record mondiale e, in caso di esito positivo, assegnerà ufficialmente l'attestazione per la collezione esposta di peperoncini più grande del mondo. A chiudere la giornata la gara di mangiatori di peperoncino con in palio il titolo di campione del peperoncino day e una fornitura di prodotti piccanti Mr Pic.