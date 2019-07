Caldo,a Firenze possibili anche 40 gradi

(ANSA) - FIRENZE, 23 LUG - A Firenze codice arancione per il caldo oggi e rosso da domani, con temperature che potranno toccare i 40 gradi, e scatta l'allerta per i soggetti più deboli, gli anziani, i malati. L'assessore al welfare Andrea Vannucci chiede una mano a tutti, dai servizi sociali del Comune già pronti per le emergenze ai medici di famiglia ai cittadini.

"Con le alte temperature previste in questi giorni - sottolinea Vannucci - potrebbero aumentare i disagi per i nostri anziani e per chi ha malattie croniche. Firenze offre una ricchissima rete di protezione, rafforzata durante questo periodo dell'anno a rischio per l'afa ma anche per l'eccessiva solitudine a cui molti possono andare incontro. Per questo è importante, oltre ai servizi già attivati da parte del Comune, che tutti possano dare una mano e segnalarci un amico, un vicino di casa, un vecchio zio che abita da solo. Ogni aiuto è utilissimo a far prendere in carico chi ha bisogno".