Salvini, futuro? Siamo nelle mani di Dio

(ANSA) - FIRENZE, 22 LUG - "Non ho incontri in agenda. Per il futuro siamo nelle mani del buon Dio". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Firenze rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se avesse in agenda un incontro con l'altro vicepremier Luigi Di Maio e se il Governo durerà ancora a lungo.

Salvini è nel capoluogo toscano in occasione della firma con la Regione Toscana per l'attuazione del numero di emergenza europeo 112.