Rogo appartamento, soccorse due giovani

(ANSA) - FIRENZE, 22 LUG - Un incendio è divampato in un appartamento in borgo San Jacopo, nel centro di Firenze. Secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco, due ragazze che abitano sopra l'appartamento andato a fuoco, sono state evacuate con l'autoscala e poi affidate alle cure dei sanitari del 118 insieme a un agente della municipale che per primo è intervenuto provando a domare le fiamme con un estintore e che ha allertato i vigili del fuoco. Tutti saranno portati in ospedale per controllo. Le fiamme sono state spente.