Si spiaggia e muore delfino a S.Vincenzo

(ANSA) - SAN VINCENZO (LIVORNO), 21 LUG - Si è spiaggiato, ormai senza vita, questa mattina sul litorale di San Vincenzo (Livorno) il delfino, un esemplare di femmina di Tursiupe, che nella giornata di ieri, spiegano da Arpat, era stata segnalata in difficoltà nelle acque della spiaggia del Quagliodromo a Piombino. L'intervento dei militari della Guardia Costiera e di alcuni bagnanti aveva permesso al delfino di riguadagnare il largo ma già ieri sera era stato avvistato vicino al litorale di Baratti nuovamente in difficoltà. Sul posto, per gli accertamenti del caso, è intervenuto personale di Arpat e della Asl.