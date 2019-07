Su mura Lucca muore travolto da furgone

(ANSA) - LUCCA, 20 LUG - Un turista olandese di 48 anni è morto per le ferite riportate in un incidente avvenuto a Lucca nel pomeriggio. Secondo quanto ricostruito dai vigili urbani l'uomo è stato schiacciato da un furgoncino in manovra nella zona sotto le mura urbane di fronte a Porta Santa Maria. Secondo una prima ricostruzione il turista era seduto o sdraiato e la donna alla guida del mezzo in manovra non si sarebbe resa conto della sua presenza. Subito soccorso da una ambulanza l'uomo è stato trasferito all'ospedale di Lucca in gravissime condizioni per lo schiacciamento del torace. Per questo i sanitari hanno disposto il trasferimento in elicottero al nosocomio Pisano di Cisanello dove è morto stasera.