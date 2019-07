Panificio Toscano: protesta operai tetto

(ANSA) - PRATO, 20 LUG - Nuova protesta di lavoratori pakistani del Panificio Toscano iscritti al sindacato SiCobas: i manifestanti, circa una trentina, hanno mostrato striscioni e urlato slogan dal tetto di un supermercato Coop a Prato. La Coop è uno dei più grandi clienti di Panificio Toscano. Sul tetto gli operai hanno srotolato uno striscione con la scritta 'A lavorare da 10 anni per 5,50 euro l'ora. Cara Coop, è questo il tuo codice etico?'.

Mobilitazione dei Cobas in altre città della Toscana a favore degli operai dell'azienda pratese. A Firenze ci sono stati volantinaggi ai supermercati Coop 'Leopoldo', 'Cimabue' e IperCoop Ponte a Greve dove, però, sono intervenuti i carabinieri che hanno identificato gli attivisti, che si erano posizionati all'esterno del centro commerciale per informare della vertenza i clienti.