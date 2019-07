Incendi: fiamme in boschi della Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 20 LUG - Alcuni incendi hanno interessato nel pomeriggio la Toscana. Nel primo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze per un rogo in un bosco a Saltino nel Comune di Reggello. Qui hanno lavorato anche 2 elicotteri e personale volontario Aib gestito dalla Sala operativa della Regione Toscana.

Un altro rogo è partito da una mietitrebbia in località Pian di Morrano, nel Comune di Pitigliano (Grosseto). Le fiamme dal mezzo agricolo si sono propagate al campo dove questa stava lavorando, incendiando le colture per circa un ettaro. Anche qui insieme ai vigili del fuoco sono intervenute squadre di volontari.

Infine un incendio di sterpaglie e arbusti, all'interno dei calanchi, nel Comune di Monteroni d'Arbia, in località Terzinina, in provincia di Siena, ha richiamato l'intervento dei pompieri di Siena e Montalcino ma anche dell'elicottero Drago del nucleo di Arezzo e di un elicottero e squadre di volontari Aib gestiti dalla Soup della Regione Toscana.