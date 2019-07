Firenze, i primi comitati di vicinato

(ANSA) - FIRENZE, 20 LUG - Al via anche a Firenze i 'comitati di vicinato' ovvero gruppi di cittadini che tramite whatsapp e altri mezzi si scambieranno informazioni, osservazioni e problemi per aumentare la sicurezza del territorio nelle aree di loro residenza. I primi protocolli riguardano i comitati delle zone di Ugnano-Mantignano, Santa Margherita a Montici-Pian de' Giullari, via Bolognese- La Lastra. Ogni gruppo comprende circa 150 persone e tra queste sono stati scelti alcuni referenti che faranno un apposito corso di formazione tenuto dalla polizia municipale e serviranno da 'filtro' per smistare le segnalazioni. I referenti sono in contatto con la polizia municipale. "Si concretizza un percorso iniziato lo scorso mandato - spiega l'assessore Andrea Vannucci - per aumentare la percezione di sicurezza: i cittadini che aderiscono formano un comitato e sono inseriti in un gruppo whatsapp dove scambiarsi informazioni utili senza cadere nei facili allarmismi".