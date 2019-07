Delfino in difficoltà a Piombino

(ANSA) - FIRENZE, 20 LUG - Un delfino in difficoltà sul bagnasciuga, in poche decine di centimetri d'acqua, è stato avvistato stamani da un pescatore sulla spiaggia del Quagliodromo a Piombino (Livorno). Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia Costiera per accertarsi delle condizioni di salute. Dopo uno scambio di informazioni con gli enti preposti alla rete di rinvenimento animali marini i marinai, con l'ausilio di diversi bagnanti, hanno provato ad aiutare il cetaceo a riprendere il largo, seguendo in particolare le indicazioni di una biologa di 'AreaMare' dell'Arpat.

Aiutato con i teli il delfino sembrava aver ritrovato la strada del mare ma è poi tornato verso costa a spiaggiarsi. La seconda volta ha preso il largo. Qualche ora dopo, all'imboccatura del porto, è stato necessario l'intervento di una barca degli ormeggiatori per aiutare l'animale a trovare il mare aperto. In serata è stato avvistato vicino alla spiaggia verso Baratti e sono in corso altri accertamenti per capire se gli serve ancora aiuto.