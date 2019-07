Amichevoli, Fiorentina-Chivas 2-1

(ANSA) - FIRENZE, 17 LUG - Vittorioso esordio della Fiorentina nel torneo dell'International Champions Cup contro i messicani del Chivas: la squadra viola, scesa in campo a Chicago ieri alle 20 ora locale (le 3 di stamani ora italiana) ha superato in rimonta gli avversari con una rete nel primo tempo di Simeone e nella ripresa del giovane Sottil. Ad assistere alla partita il proprietario Rocco Commisso e Federico Chiesa, che si è aggregato ai compagni ieri dopo le vacanze. I due hanno seguito la prima parte del match seduti accanto, dopo i saluti e un abbraccio da parte del patron al giocatore. Si è trattato di un primo contatto dopo le continue voci di mercato che vorrebbero Chiesa destinato alla Juventus.

"Federico resta", ha ribadito anche in queste ore lo stesso Commisso parlando ai canali ufficiali del club viola.