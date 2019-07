Fiorentina: Chiesa atteso in ritiro

(ANSA) - FIRENZE, 15 LUG - Federico Chiesa è atteso domani a Chicago dove si aggregherà ai compagni per iniziare la preparazione dopo le vacanze. Il talento della Fiorentina sul quale è forte l'interesse della Juventus ( e non solo) arriverà insieme a Nikola Milenkovic mentre la squadra affronterà il Chivas Guadalajara (stadio di Bridgeview, 18 ora locale, 3 italiane, diretta su Sportitalia) nella prima delle tre partite dell'International Champions Cup. Nelle prossime ore potrebbe arrivare nel ritiro viola anche Rocco Commisso e quindi potrebbe essere l'occasione per un primo contatto con Chiesa che il neo proprietario viola punta a tenere almeno per un'altra stagione ritenendolo l'uomo-simbolo del rilancio della Fiorentina. ''Non ho ancora sentito pubblicamente e privatamente una presa di posizione da parte di Chiesa o dell'entourage sul futuro - ha dichiarato Vincenzo Montella ai canali ufficiali del club - Quindi per me il problema non esiste, fino a prova contraria Federico è un calciatore della Fiorentina.