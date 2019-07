Tentano furto Vespa storica ma cadono

(ANSA) - FIRENZE, 14 LUG - Hanno cercato di rubare una Vespa storica, un modello 50 special, ma sono caduti a terra: non si era accorti che c'era il blocca ruote. Hanno quindi tentato la fuga a piedi ma, notati da una volante della polizia, sono stati fermati e poi denunciati: si tratta di due sudamericani maggiorenni. Tutto è accaduto nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Firenze.

La Vespa era parcheggiata in piazza della Beccaria: secondo quando spiegato dalla polizia i due hanno messo in moto e accelerato solo che sono caduti entrambi, non essendosi accorti che il proprietario aveva messo il blocca ruote. In quel momento stava passando la volante che ha notato la scena. I due hanno cercato quindi di scappare a piedi ma sono stati seguiti e bloccati nella vicina via Scialoia.