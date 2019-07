Musica: 'giallo' su dimissioni di Veronesi dal Pucciniano

Sorta di giallo sull'incarico del maestro Alberto Veronesi alla presidenza della Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago (Lucca). In un'interrogazione urgente il consigliere comunale di Viareggio della Lega Alessandro Santini chiede di sapere se è vero che il direttore d'orchestra ha rassegnato le sue dimissioni ieri, all'indomani dell'inaugurazione della 65/a edizione della rassegna dedicata a Puccini. Al momento dalla Fondazione non è arrivata nè una conferma nè una smentita sulle dimissioni. Nèssuna risposta finora dal sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro mentre il diretto interessato, dopo alcune ore , ha risposto così: "Al momento sono sempre presidente, domani sarò in tarda mattinata in Comune" dal sindaco Del Ghingaro "e vedremo se dire qualcosa insieme".

Nella sua interrogazione Santini quale sarebbe l'eventuale motivo delle dimission idi Veronesi e se il maestro eventualmente rimarrà come direttore artistico. Santini conclude chiedendo se ci siano legami con quanto accaduto al pianista Gianfranco Pappalardo Fiumara, consulente del festival sospeso dopo essere stato arrestato per estorsione in Sicilia.