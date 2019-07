Pietrasanta in concerto al via il 19/7

(ANSA) - FIRENZE, 13 LUG - Si aprirà venerdì 19 luglio con il concerto di Gilles Apap e il suo gruppo The colors of Invention, che proporrà i suoi arrangiamenti delle Stagioni di Vivaldi, il festival Pietrasanta in Concerto, rassegna internazionale di musica da camera diretta da Michael Guttman, che si terrà fino al 28 luglio nelle location più suggestive della cittadina della Versilia (Lucca). Dieci i concerti in programma, con artisti come i violinisti Jean-Luc Ponty, Vadim Repin, Guy Braunstein, pianisti come Boris Berezovsky, Denis Kozhukhin, Konstantin Lifschitz, Vanessa Benelli Mosell, i violoncellisti Jing Zhao e Alexander Knyazev.

"Ho scelto anche quest'anno - ha annunciato Guttman - di ospitare nel cartellone concerti che nella classica affondano le proprie radici, ma la attualizzano e la aprono anche a nuove frontiere".