Tentano violentarla, salvata da passante

(ANSA) - FIRENZE, 12 LUG - Un passante ha salvato, la notte scorsa a Firenze, una 22enne che stava subendo un tentativo di violenza sessuale in strada da parte di un uomo, bengalese: quest'ultimo, alle resistenze della giovane, la stava picchiando con pugni. L'intervento del cittadino ha consentito di interrompere la violenza e far arrivare la polizia che ha arrestato l'aggressore e soccorso la giovane, poi accompagnata in ospedale. Il fatto è avvenuto verso mezzanotte in piazzale Montelungo, zona Fortezza da Basso.