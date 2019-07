Lavori su Porrettana, un mese stop treni

(ANSA) - PISTOIA, 12 LUG - Quasi un mese di stop alla circolazione dei treni, dal 14 luglio al 9 agosto prossimi, lungo la Porrettana tra Pistoia e Porretta Terme, a causa dei lavori di rinnovo dei binari. E' quanto si apprende da Fs che garantirà un servizio sostitutivo con autobus.

Il periodo di esecuzione dei lavori, si spiega in una nota di Fs, "è stato individuato da Rfi di concerto con l'impresa ferroviaria e Regione Toscana, per interferire il meno possibile con la stagione turistica e, contemporaneamente, garantire la chiusura dei cantieri in tempo per l'avvio del prossimo anno scolastico".