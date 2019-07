Senza biglietto aggredisce capotreno

(ANSA) - FIRENZE, 10 LUG - Un capotreno è stato aggredito ieri da un 43enne nigeriano sorpreso senza biglietto su un treno regionale veloce Foligno-Firenze. Il passeggero, che ha tentato la fuga scendendo dal convoglio alla stazione di Figline Valdarno (Firenze), è stato arrestato dai carabinieri per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto spiegato dai carabinieri, il 43enne, che si trovava in compagnia della moglie, avrebbe aggredito prima verbalmente e poi anche fisicamente il capotreno che lo aveva trovato senza biglietto, per ostacolare le operazioni di identificazione. Quindi si sarebbe scagliato contro un ufficiale dell'Arma libero dal servizio intervento in aiuto del capotreno.

Quando il convoglio si è fermato alla stazione di Figline è fuggito tentando di scappare, ma è stato bloccato da una pattuglia dei carabinieri.