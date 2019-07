Oliver Stone in visita agli Uffizi

(ANSA) - FIRENZE, 10 LUG - Il premio Oscar Oliver Stone in versione turista oggi a Firenze ha visitato gli Uffizi. In jeans e maglietta, il 73enne cineasta americano si è presentato con i familiari in galleria nel primo pomeriggio: il direttore Eike Schmidt lo ha guidato tra le sale alla scoperta dei capolavori del museo, a partire dai ritratti dei Duchi di Urbino, passando quindi dalle sale con i dipinti di Leonardo e Michelangelo fino ad arrivare agli spazi della pittura fiorentina e veneta del '500. Stone, si spiega dal museo, ha mostrato "grande apprezzamento, oltre che per gli allestimenti, per i ritratti del Bronzino, come l'Eleonora da Toledo, e per il Guerriero con scudiero attribuito a Giorgione".