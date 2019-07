Yann Tiersen in concerto a Prato

(ANSA) - PRATO, 8 LUG - Yann Tiersen ritorna a Prato, esattamente a cinque anni di distanza dall'ultimo concerto. Il 10 luglio al Centro Pecci, il musicista e compositore bretone, conosciuto al grande pubblico per la colonna sonora del film Il favoloso mondo di Amelie, presenta dal vivo All, suo decimo album, uscito il 15 febbraio 2019. Il concerto fa parte della rassegna Pecci Summer Live organizzata dallo stesso Centro per l'arte contemporanea.

Studi classici, anima rock, piglio avanguardistico: la musica di Yann Tiersen si nutre da sempre dell'armonioso incontro di ambiti agli antipodi, traducendoli man mano in un sound nel quale la tradizione delle origini va a braccetto con la sperimentazione degli anni più recenti. Nel nuovo album Tiersen sottolinea la connessione dell'uomo con la natura.