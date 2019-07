A Firenze piazzetta intitolata Ferragamo

(ANSA) - FIRENZE, 8 LUG - Firenze avrà una piazzetta intitolata a Salvatore Ferragamo e alla moglie Wanda, scomparsa il 19 ottobre scorso a 96 anni. La piazzetta intitolata al celebre calzolaio delle dive e a Wanda Ferragamo, che nel 1960, alla morte del marito, prese le redini della maison creata da Salvatore, si trova in pieno centro storico, tra Ponte Vecchio, via dei Bardi e via Guicciardini.

La cerimonia di intitolazione si terrà il 12 luglio alle 11, alla presenza del sindaco Dario Nardella e della famiglia Ferragamo.