Fiorentina: Montella, c'è entusiasmo

(ANSA) - FIRENZE, 7 LUG - "Nella mia testa è stato azzerato tutto. I cicli vanno rispettati, c'è un momento in cui vanno vissuti e altri in cui va capito che vanno chiusi. Abbiamo fatto questo, si riparte e io ho tanto entusiasmo". Lo ha detto il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella durante la presentazione del ritiro della Fiorentina a Moena. "Ho sentito la conferenza stampa del direttore Pradè - ha continuato -, ci ha detto di avere calma, pazienza ma al contempo ha detto che farà una squadra competitiva sotto i dettami della proprietà che ci ha portato tanto entusiasmo, ed è quello che serviva. Abbiamo voglia di ripartire, con un po' di pazienza, e la chiedo anche a me stesso perché come allenatore vorresti avere tutto subito ma non può essere così".