Calcio: la Fiorentina prende Terracciano

(ANSA) - FIRENZE, 7 LUG - La Acf Fiorentina comunica di aver acquisito dall'Empoli, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del portiere Pietro Terracciano, 29 anni, nella seconda parte della scorsa stagione ha giocato, in prestito, con la maglia viola collezionando due presenze.

Inoltre la Fiorentina ha annunciato ufficialmente lo staff tecnico per la stagione 2019-2020. Questi i ruoli: allenatore Vincenzo Montella, allenatore in seconda Daniele Russo, collaboratori tecnici Nicola Caccia e Giuseppe Irrera, preparatore dei portieri Alejandro Rosalen, preparatore atletico Mario Innaurato, Cristian Savoia e Damir Blokar. I match analist sono Paolo Riela e Antonio Tramontano.