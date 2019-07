(ANSA) - CAMAIORE (LUCCA), 7 LUG - Il maltempo si è poi esteso lungo la costa toscana raggiungendo la Versilia dove un acquazzone si è abbattuto lungo la strada provinciale per Camaiore causando disagi agli automobilisti e anche la caduta sulla carreggiata di una pianta di alto fusto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale, nessun problema per persone e cose. Passato il temporale, è tornato il sereno e la presenza in spiaggia dei vacanzieri. I rovesci hanno creato disagi ma hanno anche smorzato, con aria fresca, il caldo torrido degli ultimi giorni. Così anche a Firenze raggiunta da un forte temporale, con fulmini, che ha abbassato di netto la temperatura.(ANSA).