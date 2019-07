Getta acqua bollente su cane coinquilino

(ANSA) - FIRENZE, 06 LUG - Avrebbe versato una pentola di acqua bollente sul cane del suo coinquilino perché l'animale, un cocker, la infastidiva. La responsabile del gesto una 25enne cinese che è stata denunciata ieri dai carabinieri al termine di accertamenti. A seguito dell'episodio, avvenuto lo scorso maggio in un appartamento di via Baracca a Firenze, l'animale ha riportato gravi ustioni per la quali è stato necessario un ricovero nella terapia intensiva di una clinica veterinaria.

Secondo quanto ricostruito, la 25enne avrebbe agito quando il coinquilino era fuori casa. Prima gli avrebbe inviato un messaggio, dicendo che il cane la infastidiva e che avrebbe fatto una brutta fine se lui non fosse tornato subito a casa per calmarlo. Pochi minuti dopo avrebbe sistemato il cane nella vasca da bagno e gli avrebbe versato addosso l'acqua bollente.