Fiorentina, squadra arrivata a Moena

(ANSA) - FIRENZE, 6 LUG - E' arrivata a Moena (Trento) la Fiorentina: la squadra è partita questa mattina in treno dalla stazione di Campo di Marte, poi con un pullman si è spostata nella località che ospita il ritiro dei viola. La permanenza in Val di Fassa è fissata fino al 21 luglio, anche se durante il ritiro una parte del gruppo partirà per gli Stati Uniti, per affrontare il torneo amichevole International Champions Cup. Sono 29 i calciatori convocati dal tecnico Vincenzo Montella: tra questi figura anche Jordan Veretout, che ha chiesto la cessione.