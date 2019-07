Torna linea bus per il Forte Belvedere

(ANSA) - FIRENZE, 5 LUG - Con la riapertura del Forte di Belvedere torna anche il bus 'Fb', speciale linea Ataf che collega l'Oltrarno, partendo da piazza Pitti, all'ingresso del Forte, dove sono in corso le mostre 'A perfect day' di Massimo Listri e 'My land' di Davide Rivalta. Dal Forte il bus Fb prosegue poi lungo il viale dei Colli, da viale Galilei a viale Machiavelli, passando da Porta Romana, via Romana sino a tornare in piazza Pitti. Il servizio è attivo dal 9 luglio fino al 20 ottobre, dalle 10.30 alle 20 ed è utilizzabile con biglietto Ataf ordinario.