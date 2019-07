Graham Nash in concerto a Gavorrano

(ANSA) - GAVORRANO (GROSSETO), 5 LUG - A un anno esatto dalla sua ultima esibizione in Toscana per il Pistoia Blues, la leggenda del pop rock Graham Nash salirà sul palco del teatro delle Rocce di Gavorrano, giovedì 11 luglio ore 21.30. L'evento rientra nell'ambito del Festival del teatro delle Rocce. Sarà un concerto intimo con canzoni e storie che ripercorrono la carriera del cantautore e compositore che, a partire dagli anni '60, ha fatto la storia della musica, da solista e in gruppo: prima con gli Hollies e, più tardi, con David Crosby, Stephen Stills e Neil Young.