Doppio incidente A1, 1 morto e 8 feriti

(ANSA) - SIENA, 5 LUG - Doppio incidente alle prime ore di stamani in A1 in carreggiata nord, tra i caselli di Chiusi e Val di Chiana, in provincia di Siena: una persona è morta e almeno altre otto sono rimaste ferite.

Nel primo incidente, senza feriti, un'auto ha tamponato un mezzo pesante, con conseguente ostruzione parziale della carreggiata. Durante i soccorsi si è formata una coda di veicoli contro due dei quali, circa un'ora più tardi, in base a quanto ricostruito finora, è successivamente carambolata un'altra vettura. La vittima era un passeggero di una delle vetture coinvolte nel secondo incidente. Tra i feriti due, gravi, sono stati trasportati con l'elisoccorso in ospedale a Firenze, altri due, in condizioni meno serie, all'ospedale di Nottola a Montepulciano. Sul posto intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale e i soccorritori del 118.

In seguito al secondo incidente il tratto è stato chiuso, venendo riaperto intorno alle 7, con alcuni km di coda.