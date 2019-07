Mercantia,a Certaldo festa teatro strada

(ANSA) - FIRENZE, 4 LUG - Il teatro sacro europeo in chiave giullaresca, le clownerie giapponesi, trasformazioni fantastiche, artigianato, musica folk; e poi gli omaggi a Fabrizio De André, Gabriella Ferri, Jesus Christ Superstar.

Tutto questo a 'Mercantia 2019. La santa allegria', il festival internazionale di teatro e di spettacoli di strada che si terrà dal 10 al 14 luglio a Certaldo. Piazze, giardini, cripte e sottosuolo del borgo medievale saranno animati da oltre 100 spettacoli per sera. Stamani la presentazione della rassegna con il direttore artistico Alessandro Gigli, l'organizzatore del festival Alberto Masoni. Tra gli appuntamenti più attesi alcune produzioni internazionali sostenute da 'Europa creativa', come 'El grande teatro del mundo', parata di strada ispirata a Pedro Calderon de La Barca, tra i più noti drammaturghi della Spagna.

Il performer Marco Buldrassi sarà protagonista di 5 spettacoli nei quali si trasformerà da minotauro a cavalcatore di dinosauri ed esploratore a bordo di un cammello.