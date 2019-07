Disperso in lago, proseguono ricerche

(ANSA) - FIRENZE, 4 LUG - Non hanno dato alcun esito le ricerche del 60enne disperso ieri al lago di Bilancino in Mugello (Firenze): l'uomo si era tuffato in acqua dal pedalò sul quale si torvava con la convivente. Proseguono quindi le riceche che vedono impegnate la squadra dei vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo, il nucleo sommozzattori di Firenze, un unità di comando locale e personale della topografia applicata al soccorso.

Ieri per le ricerche era stato attivato anche l'elicottero Drago del nucleo dei vigili del fuoco di Bologna.