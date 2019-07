Hirohiko Araki a Lucca Comics & Games

(ANSA) - FIRENZE, 03 LUG - Un manifesto culturale che si basa sul concetto di 'Becoming human', la presenza per la prima volta in Europa di Hirohiko Araki, la celebrazione della grande scrittura con Alessandro Bilotta e la voce inconfondibile delle sigle di Giorgio Vanni: inizia a perdere forma il programma del Lucca Comics & Games 2019 che si svolgerà dal 30 ottobre al 3 novembre. Araki, considerato uno dei uno più grandi mangaka di tutti i tempi, sarà uno degli ospiti d'onore della prossima edizione di Lucca Comics grazie alla collaborazione con Edizioni Star Comics: il 30 e 31 ottobre il maestro sarà a Lucca per incontrare il suo pubblico. Tra i partecipanti alla manifestazione anche Luca Carboni, ammiratore di Hugo Pratt, che porterà a Lucca un segno tangibile della propria arte non soltanto musicale.