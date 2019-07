Disperso dopo tuffo in lago Bilancino

(ANSA) - FIRENZE, 03 LUG - I sommozzatori dei vigili del fuoco sono impegnati nelle ricerche di un uomo disperso nell'invaso del Bilancino, in provincia di Firenze. Secondo quanto appreso, l'uomo, un 60enne, si sarebbe tuffato da un pedalò e non sarebbe più riemerso. A dare l'allarme è stata la compagna, che si trovava con l'uomo quando si è buttato in acqua. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo.