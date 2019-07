Barche mare protetto, riprese telecamere

(ANSA) - GROSSETO, 3 LUG - Navigavano in acque protette, per questo interdette, incastrati dalle telecamere di videosorveglianza dell'Ente Parco dell'Arcipelago toscano.

L'ultimo caso è avvenuto a Giannutri (Grosseto) dove a bordo di una barca a vela di 12 metri battente bandiera italiana, due diportisti italiani erano intenti a navigare a pochi metri dalla costa dell'isola, in località Cala Spalmatoio. Il proprietario della barca, poi intercettata da una vedetta della Guardia di finanza di Porto Santo Stefano, è stato sanzionato con una multa. Qualche giorno prima ripresa invece un'imbarcazione di 11 metri battente bandiera francese nelle acque marine protette di Pianosa (Livorno): sanzionato dalla Gdf un francese che era a bordo.

Le telecamere di videosorveglianza dell'Ente Parco dell'Arcipelago Toscano, si spiega, sono in uso al reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Livorno.