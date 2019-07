Ha 15 kg di cocaina nel garage,arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 2 LUG - Arrestato dai carabinieri a Firenze un 48enne albanese, trovato in possesso di 15 chilogrammi di cocaina, nascosta nel suo garage in via Felice Fontana.

Sequestrati anche 60mila euro, 10mila sterline, una pistola semiautomatica e un'auto di grossa cilindrata usata per il trasporto dello stupefacente. La droga sequestrata, se rivenduta al dettaglio, avrebbe fruttato un guadagno di circa 2 milioni di euro.

Secondo quanto spiegato dai carabinieri, il 48enne, regolare in Italia, incensurato e residente a Firenze da 22 anni, è stato bloccato stamani intorno alle 6 mentre usciva dal garage. Con sé aveva una calibro 7,65 di fabbricazione serba, carica e funzionante, e circa un chilogrammo di polvere bianca. Trovati nel locale anche telefoni cellulari, materiale per il confezionamento delle dosi e bilance di precisione. L'auto del 48enne era dotata di un vano nascosto per il trasporto dello stupefacente, ricavato tra i due sedili anteriori.