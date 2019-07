Fosber:export da 4,5 mln euro in Messico

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Operazione da 4,5 milioni di euro per Fosber in Messico. L'azienda toscana che produce ondulatrici per la produzione di cartone, ha infatti esportato un macchinario nel paese. A supportare l'operazione, come spiega una nota, Sace Simest, il polo dell'export e dell'internazionalizzazione del Gruppo Cdp. Fosber, nata nel 1978 dall'iniziativa di un gruppo di imprenditori di Lucca, è oggi un key player nella progettazione, produzione e installazione di linee e macchinari per il cartone ondulato, esportati in tutto il mondo ed oltre al qaurtiere generale italiano, ha filiali strategiche negli Stati Uniti e in Cina.

In Toscana nel 2018 Sace Simest ha mobilitato circa 450 milioni di euro a supporto di export e internazionalizzazione di oltre 1000 imprese.

Il Messico rappresenta il primo mercato per l'Italia in America Latina. Dopo un periodo di forte espansione, l'export italiano ha registrato una frenata nel 2018, ma è atteso nuovamente in crescita nel 2019 (+4%) e nel triennio successivo