Cinema: morto Ennio Guarnieri

(ANSA) - FIRENZE, 2 LUG - E' scomparso a 88 anni Ennio Guarnieri, direttore della fotografia che lavorò tra l'altro a lungo con Franco Zeffirelli. Guarnieri è morto ieri a Licata (Agrigento): a riferirlo la Fondazione Zeffirelli in una nota nella quale Pippo Zeffirelli, uno dei due figli adottivi del regista recentemente scomparso, esprime le condoglianze.

"Il mondo del cinema perde un grande artista e, personalmente, io perdo un amico - afferma Pippo Zeffirelli -.

Ennio è stato a lungo collaboratore del maestro Zeffirelli condividendo momenti straordinari di lavoro come direttore della fotografia di numerose pellicole, come Fratello sole, sorella luna, che gli procurò il primo Nastro d'argento nel 1972, poi La Traviata (di nuovo premiato con il medesimo riconoscimento) nel 1983, quindi l'Otello nel 1986, Storia di una capinera nel 1993 e fino a Callas Forever, l'ultimo film diretto da Zeffirelli. Ma il suo curriculum è sterminato, avendo lavorato con tutti i più grandi registi. Mancherà a tutto il cinema che lo piange".