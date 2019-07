Caldo,confermata allerta rossa a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 2 LUG - Confermato, oggi e domani, il codice rosso per il caldo a Firenze. Giovedì 4 luglio, invece, l'allerta sarà declassata a livello 1. Lo stabilisce il bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal ministero della Salute. Secondo le previsioni, la temperatura massima percepita sarà di 36 gradi oggi e domani e 35 gradi giovedì. Per il Lamma l'ondata di calore "sembra proseguire per altri 6-7 giorni" e "anche il modello probabilistico americano propende per la conclusione" intorno "a martedì 9 luglio".